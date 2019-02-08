Россельхознадзор допустил, что суворовцы могли заразиться эхинококкозом в столовой

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор просит Генпрокуратуру согласовать проверку агентства ветеринарии Ульяновской области в связи с выявлением у учащихся суворовского училища паразитарного заболевания - эхинококкоза.

"Россельхознадзор неоднократно выражал обеспокоенность неэффективной работой агентства. Вопиющий случай в суворовском училище стал очередным подтверждением серьезности существующих проблем в части обеспечения пищевой безопасности на территории Ульяновской области", - говорится в сообщении.

Сославшись на поступившее в службу письмо депутата Госдумы Алексея Куринного, Россельхознадзор сообщает, что заболевание было также зафиксировано у преподавателей, офицеров и работников кухни. По сведениям депутата, до середины декабря 2018 года организацию питания в училище осуществляло ООО "Торговый дом СПП", имеющее более 1 тыс. действующих и уже выполненных контрактов на поставку продукции в нескольких субъектах России. С середины декабря, по заявлениям СМИ, организацию питания осуществляет ООО "Пищевик", не имеющее ни одного заключенного контракта.

"Учитывая организованный характер питания, Куринной считает, что возможной причиной вспышки послужило использование в пищу зараженной продукции, - говорится в сообщении. - Необходимо отметить, что продукция, которая потенциально могла послужить источником заражения, должна была проверяться лабораториями, подведомственными агентству ветеринарии Ульяновской области".

Россельхознадзор отмечает, что лаборатории агентства неоднократно были уличены в том, что выдавали документы на продукцию, не соответствующую требованиям законодательства. Так, совершенно беспрецедентной служба называет ситуацию, когда интересы производителей некачественной и небезопасной молочной продукции, привлеченных к ответственности Россельхознадзором, в судах различной инстанции отстаивали лаборатории, подведомственные агентству ветеринарии Ульяновской области. Речь идет об ОГБУ "Чердаклинский центр ветеринарии и безопасности продовольствия" и ОГБУ "Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия". Данные лаборатории выдавали документы, гарантирующие соответствие продукции этих компаний требованиям законодательства.

Россельхознадзор также сообщает о других нарушениях, которые допускает агентство, и о мерах, предпринятых службой в рамках имеющихся полномочий. В частности, ее обеспокоенность вызывает то, что у ульяновских ветеринаров нет информации о количестве перерабатывающих предприятий и объеме производимой в регионе продукции.

В 2017 году Россельхознадзор направлял официальное письмо губернатору Ульяновской области Сергею Морозову с просьбой обязать директора департамента ветеринарии Ульяновской области Нину Пелевину усилить контроль продукции, производимой предприятиями области и поступающей на территорию других субъектов Российской Федерации. Причиной для этого обращения послужили неутешительные результаты лабораторных исследований, проведённых подведомственными Россельхознадзору учреждениями в рамках государственных работ и усиленного лабораторного контроля.

По итогам проведенных исследований выявлено 377 партий небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции, поднадзорной агентству. В частности, более чем 40 партий были фальсифицированы.