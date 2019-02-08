Четыре землетрясения зарегистрированы вблизи Курил за сутки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Четыре землетрясения зарегистрированы за прошедшие сутки возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Четыре землетрясения зафиксированы за сутки у тихоокеанского побережья островов. Одно из них магнитудой 4 было с эпицентром в 80 км южнее города Северо-Курильска (о. Парамушир, Северные Курилы). Эпицентры еще трех землетрясений магнитудой от 2,7 до 3,5 находились возле Южных Курил", - сказал собеседник агентства.

Все эти сейсмические события в населенных пунктах островов не ощутили, тревога цунами не объявлялась.