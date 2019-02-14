Годовалого мальчика, спасенного из-под обломков дома в Магнитогорске, выписали из больницы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Годовалого мальчика, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, в четверг выпишут из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и доставят домой, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Во время перелета мальчика будет сопровождать реаниматолог, врачи будут встречать ребенка в аэропорту, откуда он отправится домой", - говорится в сообщении.

По сведениям медиков, стационарного лечения ребенку больше не требуется, его будут патронировать врачи на дому. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации ребенка.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Подъезд был полностью разрушен, погибли 39 человек.

Ребенка достали спасатели из-под завалов живым через 30 часов после обрушения дома, он был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с обморожением конечностей и другими травмами. Врачам удалось спасти ногу ребенка от ампутации.