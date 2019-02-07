Глава Минздрава рассказала о причинах смерти мужчин трудоспособного возраста

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"70% - это алкогольассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась - изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но накопительная - циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь..." - сказала Скворцова в эфире радиостанции "Вести.ФМ", отвечая на вопрос, с чем связано большое количество смертей у мужчин трудоспособного возраста.

Она отметила, что эта цифра - 750 на 100 тысяч - в 3,5 раза превышает количество смертей у женщин трудоспособного возраста (203 на 100 тысяч).

"Кровоизлияния в мозг у молодых мужчин очень часто ассоциированы без наличия аневризм просто с ранней гипертонией на фоне регулярного употребления алкоголя", - сказала министр.

Она добавила, что "вносит вклад и курение, целый ряд неинфекционных заболеваний напрямую связан с курением".

В развитых европейских странах смертность женщин трудоспособного возраста составляет примерно 180 на 100 тысяч, и у России есть задача добиться схожего показателя, сказала Скворцова.

Для мужчин стоит задача добиться снижения хотя бы на треть - до 560-580, и "это будет гигантский шаг", по словам министра, хотя должно быть "примерно как у женщин - 250-300, но никак не 750".