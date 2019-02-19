В России

Полковник Квачков должен выйти на свободу во вторник

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, как ожидается, выйдет на свободу из мордовской колонии.

Зубово-Полянский районный суд Мордовии 7 февраля 2019 года освободил 70-летнего Квачкова из колонии по ходатайству отставного офицера и его адвоката Андрея Виканова в связи частичной декриминализацией ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды).

Во вторник это решение вступает в законную силу, поскольку не было обжаловано прокуратурой.

Приволжский окружной военный суд в Самаре 18 августа 2017 года приговорил Квачкова по этой статье к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил полковнику два года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

Согласно фабуле дела, отставной офицер в июне 2015 года записал из колонии на мобильный телефон видеообращение, которое другой заключенный передал лицам, находящимся на свободе. Последние разместили ролик под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия" в свободном доступе в интернете. Экспертизой было установлено, что в указанном видео содержатся признаки разжигания ненависти и вражды к евреям.

До этого офицер отбывал восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа (ч. ст. 30 УК - ст. 279 УК РФ), который он получил в 2013 году. Как и по последнему делу, Квачков не признавал свою вину и заявлял, что его движение "Народное ополчение Минина и Пожарского" (признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ) организовывало партизанские учения, "чтобы в случае войны мы могли отбить врага". В то же время полковник доказывал в суде "право на восстание".

В 2000-х Квачков был дважды оправдан судом присяжных по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Впоследствии через суд полковник добился от прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование, а также компенсации морального вреда от государства в размере 450 тыс. рублей.

Теги: Владимир Квачков

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