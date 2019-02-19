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МВД в Приморье опровергло сообщения о незаконно охотившихся полицейских

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Приморья отрицает причастность своего сотрудника к незаконной охоте в Ольгинском районе края и повреждении автомобиля инспектора Охотнадзора, о чем тот ранее сообщил СМИ.

"По факту инцидента с участием должностного лица природоохранного ведомства в Ольгинском районе проведена проверка. Информация о причастности сотрудника полиции к незаконной охоте и дорожно-транспортному происшествию не подтвердилась", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В свою очередь директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (Охотнадзор - ИФ) Дмитрий Панкратов сообщил агентству, что свою проверку по инциденту в районе ведомство еще не завершило.

"Разбирательство продолжается. Говорить о причастности или непричастности сотрудника полиции к этой истории преждевременно", - сказал он.

Во вторник инспектор Охотнадзора Роман Анцович рассказал о том, как преследовал автомобиль, где, по его предположению, находились сотрудники полиции, которых он заподозрил в незаконной охоте на оленей. Машина скрылась за забором частного владения в поселке Моряк-Рыболов. При этом путь автомобилю инспектора преградил внедорожник, а позднее и протаранил его.

Отмечалось, что на место выехали начальник пункта полиции, следственно-оперативная группа и наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.

Теги: Приморье

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