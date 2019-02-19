Париж запросил Москву о консульской защите арестованному Дельпалю

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Париже отслеживают ситуацию вокруг арестованного в России французского бизнесмена Филиппа Дельпаля, заявили во вторник в МИД Франции.

"Французским властям прекрасно известно о ситуации, в которой оказался арестованный в России господин Дельпаль. Как только стало известно о его аресте, мы попросили российские власти дать возможность предоставить ему консульскую защиту", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Париж уже получил информацию об условиях содержания Дельпаля и проверил, соблюдаются ли его права.

"Службы министерства, как в Париже, так и в Москве, внимательно отслеживают ситуацию с выходцем из нашей страны и поддерживают контакты с его семьей и с адвокатами", - добавили в МИД Франции.

На прошлой неделе Басманный суд отправил под арест партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля до 13 апреля.

Он, а также Майкл Калви, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и бывший председатель правления банка "Восточный", а ныне советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев подозреваются в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным адвокатов, уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом на основании материалов ФСБ России.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.