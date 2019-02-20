Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования.

"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал Путин, выступая в среду с посланием Федеральному Собранию.

По его словам, "чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства".

Глава государства отметил, что неоднократно ставил вопрос об этом, приводя различные цифры. "Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась", - сказал он.

"Согласно статистике почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда, а это значит, что возбуждали кое-как, по непонятным соображениям", - подчеркнул Путин.

А на практике, по его словам, "в результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу".

"Давайте вдумаемся в эту цифру. Это становится серьезной проблемой для экономики", - добавил президент.

В связи с этим он предложил пересмотреть критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут подпасть под такой квалифицирующий признак, как "группа лиц по предварительному сговору".

"Ну, это вообще ерунда какая. Такое, к сожалению, бывает, и это влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее", - отметил Путин.

Президент РФ также заявил о необходимости ограничить поводы для неоднократного продления сроков следствия и содержания под стражей по экономическим делам.

"При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей", - сказал Путин.

Он отметил при этом: "Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий".

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