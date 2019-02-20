Мать ребенка из "Лосиного острова" заподозрили в покушении на убийство с особой жестокостью

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следствие подозревает в покушении на убийство с особой жестокостью Надежду Куликову - мать оставленного с мешком на голове в столичном парке "Лосиный остров" шестилетнего мальчика.
"Надежда Куликова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью)", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Александра Савельева.
По ее словам, органы следствия ходатайствуют перед судом о заключении обвиняемой под стражу. Рассмотрение материалов состоится в ближайшее время, уточнила Савельева.
Утром 18 февраля 33-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении шестилетнего сына. Позднее мальчик был обнаружен невредимым автомобилистами возле автозаправочной станции.
По показаниям матери, накануне вечером она ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе сына заехала в парк, где он убежал.
Между тем, в столичном главке СК сообщили, что, по словам очевидцев, нашедших мальчика, "на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия". Рассказ ребенка о случившемся также противоречит версии, изложенной матерью.
В машине женщины нашли рулоны скотча и нож-штопор; их, а также фрагменты волос с поверхности детского кресла и другие улики отправили на экспертизу.
Сегодня суд изберёт меру пресечения матери 6-летнего ребёнка, пробывшего всю ночь в заповеднике "Лосиный остров".— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 февраля 2019 г.
Расследуется дело о покушении на убийство. Осмотрен мешок со скотчем (на фото), в котором обнаружена детская варежка. В автомобиле изъяты три рулона "скотча" и нож pic.twitter.com/bqwt4dwB6s