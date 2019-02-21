Родители, избившие пятиклассника в Приморье, обратились в полицию со встречными исками

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Приморья проверяет обстоятельства избиения пятиклассника-хулигана в школьном туалете, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого УМВД в четверг.

"Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ города Большой Камень", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник отметил, что в городской отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что один из родителей причинил вред здоровью 12-летнего школьника. Он направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Она поможет установить, насколько сильно избили мальчика.

"Ранее между одноклассниками произошел конфликт. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений", - отметили в полиции.

Также в пресс-службе сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и персонал учебного заведения, провели с учащимися и их законными представителями профилактические беседы.

Как сообщалось, со ссылкой на источник, утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми. Насколько серьезно пострадал школьник, источник не сообщил. При этом известно, что родители ранее неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием пресечь хулиганские выходки пятиклассника.

Прокуратура Приморья и департамент науки и образования края проводит проверку инцидента. Следственный комитет возбудил дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев).