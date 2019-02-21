В России

Директор школы в Приморье отстранен от должности после избиения пятиклассника родителями

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Директор школы в городе Большой Камень в Приморье, где родители побили пятиклассника-хулигана, временно отстранен от должности.

"Директор школы, где произошел инцидент, временно не работает. С сегодняшнего дня обязанности директора исполняет его заместитель", - сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник мэрии города Большой Камень.

Также собеседник агентства уточнил, что от должности отстранен и педагог - руководитель класса.

В мэрии отметили, что в управление образования города и руководству школы о конфликтах в классе заявлений не поступало. Первое заявление получено за день до инцидента.

Как сообщалось, 20 февраля в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми.

Агентство Deita.ru накануне сообщало, что мальчик приходил на занятия с ножом, издевался над детьми и портил их вещи, устраивал драки. В частности, пятиклассник сильно ударил в живот одноклассницу, из-за чего она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки.

Агентство отмечает, что родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой.

Прокуратура Приморья, департамент науки и образования края и полиция проводят проверку в связи с ЧП. Следственный комитет возбудил дело о нанесении побоев (ст. 116 УК РФ).

Ранее в четверг в пресс-службе краевого УМВД "Интерфаксу" сообщили, что родители обратились в полицию со встречными заявлениями о причинении телесных повреждений.

Теги: Приморский край

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Директор школы в Приморье отстранен от должности после избиения пятиклассника родителями

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