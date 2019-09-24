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Суд во Владивостоке продлил арест зампреду Сибирского отделения РАН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до 29 октября срок содержания под стражей заместителю председателя Сибирского отделения РАН Ивану Благодырю, обвиняемому по делу о растрате, сообщил во вторник агентству "Интерфакс" представитель суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста до 29 октября.

Уголовное дело в отношении Благодыря было возбуждено в конце января по ч. 4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство) и по ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении неустановленных лиц - ч. 5 ст. 33 УК РФ (пособничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой). Благодырь проходит по делу вместе с арестованным ранее исполнительным директором "Дальневосточной энергетической компании", депутатом Заксобрания Приморья Виктором Милушем. В настоящий момент он отпущен под залог.

Благодырь, зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию, ранее занимал посты в органах власти на Дальнем Востоке, в том числе был замминистра по развитию региона. По данным "СПАРК-Интерфакс", с 2008 по 2009 год он занимал должность гендиректора ДЭК.

Иван Благодырь Владивосток РАН

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