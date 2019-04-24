Глава СК объяснил действия керченского стрелка издевательствами однокурсников

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Студент Владислав Росляков, расстрелявший в октябре прошлого года 20 человек в керченском колледже, мог пойти на преступление из-за издевательств сверстников, рассказал во вторник глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"В чем причина (произошедшего - ИФ) в Керчи. Унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика постоянно унижали одноклассники", - сказал Бастрыкин на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции.

"Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке, его постоянно унижали на этой основе. И вот результат - нашел вариант, посмотрел в интернете, как в американской действительности это произошло", - сказал глава СК.

17 октября 2018 года Росляков устроил в керченском колледже стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой.

Жертвами нападения стал 21 человек: 15 учащихся и пять сотрудников. 50 человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировали его на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".