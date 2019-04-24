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Автобус с пассажирами попал в промоину с кипятком в Петербурге

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Автобус угодил в промоину с кипятком на юге Петербурга после прорыва трубы с горячей водой, пассажиров эвакуировали через окна. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Фрунзенского района в среду.

"На перекрестке улиц Димитрова и Будапештской около 16.40 на проезжую часть вытекла горячая вода. Произошел подмыв асфальта в районе люка, куда попал автобус маршрута 157, в котором находились пассажиры", - уточнил собеседник агентства.

На место аварии оперативно прибыли экстренные службы.

"В течение девяти минут на место прибыла бригада МЧС, и пассажиры были эвакуированы через окна. Сейчас их здоровью ничто не угрожает", - добавили в пресс-службе.

Петербург

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