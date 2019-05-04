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Более 92 тыс. жителей Хабаровска остались без света из-за аварии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Авария оставила без света 92,8 тыс. жителей Хабаровска, ведутся восстановительные работы, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Действием токовой отсечки мгновенного действия отключились первая и вторая цепи ВЛ 110 кВ "Южная - Бройлерная-2". Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Хабаровска - около 92 тыс. 800 человек. Мощность отключенных потребителей - 17,5 МВт.

Температура наружного воздуха в городе сейчас 23 градуса Цельсия.

Россия Хабаровск

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