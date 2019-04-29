У православных наступает Светлая седмица

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Предстоящая неделя, называемая Светлой седмицей, станет для православных верующих временем празднования Пасхи.

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что Своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.

Кроме того, почти беспрерывно будут звонить церковные колокола, так как по давней традиции любой желающий - от ребенка до старца - получит возможность забраться на колокольню и лично огласить округу колокольным звоном, поделившись таким образом с другими пасхальной радостью. Примечательно также, что на протяжении всей Светлой седмицы нет постных дней.

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой - праздником, который на Руси всегда был самым популярным днем для заключения брачных союзов.

В прежние времена в Светлую седмицу было также принято совершать разного рода великодушные поступки: царь навещал тюрьмы и отпускал на волю всех заключенных, которые не совершили тяжких преступлений, а русские меценаты посещали в эти дни приюты и больницы, также стараясь помочь их обитателям.

Работать в Светлую седмицу до революции было не принято.

Всего празднование Пасхи продлится 40 дней - вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году православные отмечают 6 июня. Все это время верующие будут приветствовать друг друга словами "Христос воскресе!", храмы будут украшены цветами и красными пасхальными яйцами, а духовенство будет совершать службы в красном облачении.