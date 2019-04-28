В праздновании Пасхи в России приняли участие более 4,7 млн человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - По данным МВД, более 4,3 миллиона человек в более чем 7,4 тысячах населенных пунктах по всей России приняли участие в праздновании Пасхи в ночь на воскресенье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В православных церквях, храмах и монастырях состоялось около 12 тысяч торжественных богослужений. На религиозных мероприятиях порядок обеспечивали более 52,3 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

В этом году православные верующие отмечают Пасху 28 апреля. В этот день вспоминается победа Христа над грехом и смертью, что для верующих является главным событием человеческой истории, которое открыло каждому человеку путь в царство небесное.



