Завод холодильников "Бирюса" в Красноярске не закроют после пожара

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Красноярский завод холодильников "Бирюса" продолжит работу, несмотря на значительный ущерб от пожара, происшедшего вечером 26 апреля в цехе готовой продукции, сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства.

Руководство предприятия сейчас проводит оценку ущерба и решает, потребуется ли ему господдержка. На следующей неделе в правительстве края состоится совещание по обеспечению деятельности завода; в нем примут участие собственники "Бирюсы", министры и представители банков.

Вечером 26 апреля на территории красноярского оборонного завода "Красмаш" произошел пожар на крыше одного из цехов на площади 20 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. Позже выяснилось, что пожар случился в цехе готовой продукции завода холодильников "Бирюса", который расположен на территории "Красмаша".

Пожар уничтожил склад "Бирюсы", в котором находилось 50 тысяч холодильников. При этом ЧП не затронуло производственные цеха предприятия