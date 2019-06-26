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В МВД заявили об интересе к данным о людях, которым противопоказана езда за рулем

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что его министерство заинтересовано во взаимодействии с Минздравом РФ в части доступа к базам данных о гражданах, имеющих медицинские ограничения на вождение транспортных средств.

"Минздравом планируется создание единой информационной базы о гражданах, имеющих медицинские ограничения на управление транспортным средством. Обеспечение доступа к ней сотрудников полиции позволит снизить риски и избежать случаев, когда за руль садятся лица, у которых есть соответствующие противопоказания", - сказал Колокольцев на заседании Государственного совета в среду.

Ранее в апреле газета "Коммерсантъ" сообщала, что МВД обратилось к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой предоставить доступ к данным пациентов, имеющих психические расстройства, а также больных алкоголизмом и наркоманией. Эта информация относится к врачебной тайне.

В Совете при президенте РФ по правам человека тогда выступили против инициативы. Там отметили, что следует сохранить практику, при которой органы внутренних дел обращаются с запросами в медицинские учреждения.

МВД России

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