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Около 50 участников первомайских акций доставили в полицию Петербурга

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Около полусотни участников общественных мероприятий в честь праздника Весны и Труда в Петербурге доставлены в полицию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду.

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"За нарушения порядка проведения и участия в массовых мероприятиях в полицию доставлено порядка 50 человек для привлечения к административной ответственности", - сказал собеседник агентства.

По официальным данным полиции, в мероприятиях по случаю 1 мая в Петербурге приняли участие порядка 42 тысяч человек.

Как сообщалось, праздничное шествие 1 мая прошло на Невском проспекте Петербурга в первой половине дня.

Часть первомайской колонны, в которой шли оппозиционеры, остановилась на главной улице, после чего полиция задержала несколько человек, в частности, петербургского депутата Максима Резника.

После профилактической беседы он был отпущен без составления протокола, сообщили ранее в МВД.

Петербург

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