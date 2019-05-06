В катастрофе в "Шереметьево" погибли 26 жителей Мурманской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Среди погибших в катастрофе в "Шереметьево" 26 человек - жители Мурманской области, сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Из 41 погибших - 26 это жители Мурманской области. По предварительной информации, погибший бортпроводник тоже житель Мурманской области", - сказал он.

По словам Чибиса, двое погибших детей также из Мурманской области. Кроме того, в числе жертв катастрофы двое сотрудников правительства Мурманской области - министерства внутренней политики и массовых коммуникаций и министерства юстиции.

Позже стало известно, что среди погибших также четверо москвичей и один житель Тамбовской области.

SSJ-100, выполнявший рейс Москва-Мурманск, в воскресенье вернулся в "Шереметьево" почти сразу после вылета и загорелся в ходе аварийной посадки. По разным данным, погибли от 40 до 41 человека. Источник "Интерфакса" ранее сообщал, что среди погибших есть один из бортпроводников.