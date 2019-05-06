НТВ отказался от показа ироничного детектива из-за трагедии в "Шереметьево"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - НТВ изменил сетку вещания в связи с авиакатастрофой Superjet в "Шереметьево", сообщили в понедельник пресс-службе канала.

"С понедельника, 7 мая, вместо ироничного детектива "Юристы" в 19:35 (по Москве) (будет показан - ИФ) сериал "Морские дьяволы. Рубежи Родины". Также сегодня не выйдет в эфир запланированный на 23:45 (мск) концерт "Андрей Норкин. Другой формат", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 5 мая Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Мурманск, вернулся в "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб. Десятки пострадали, у них - ожоги тела и дыхательных путей, отравление дымом и ушибы.