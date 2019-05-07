Протесты против полигона в Архангельской области связали с неосведомленностью людей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU -Жители Архангельской области протестуют против строительства мусорного полигона "Шиес" из-за того, что власти плохо их информируют, заявил во вторник первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

"Архангельская тема или архангельская проблема - это проблема, как и многие другие, проистекает из того, что с людьми не работают. Людям нужно объяснить. Не ночью привозить что-то, разгружать и тихо убегать, а объяснить, что, когда и почему. В данном случае, мне кажется, как раз серьезное упущение по работе с людьми, с информированностью", - сказал Буксман во вторник журналистам в Екатеринбурге.

В октябре 2018 года был утвержден инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангелской области, на котором в первую очередь планируют создать мусорный полигон.

Власти Архангельской области пообещали, что полигон будет построен только после экологической экспертизы. Сортировка и брикетирование мусора будут происходить в Москве, в Архангельскую область он будет приезжать в герметичных тюках для дальнейшей переработки или захоронения.

Губернатор Поморья Игорь Орлов 23 октября 2018 года назвал недостоверной информацию о том, что в экотехнопарк "Шиес" будут вывозиться отходы реновации из Москвы.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населённый пункт Урдома находится в 35 км.

С октября 2018 года жители Архангельска, Северодвинска и других населенных пунктов проводят митинги против строительства экотехнопарка "Шиес". 30 апреля жители поселка Урдома в ходе несанкционированной акции перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес.