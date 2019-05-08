Ростехнадзор сообщил о причинах пожара на руднике "Уралкалия" с девятью погибшими

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ростехнадзор завершил техническое расследование пожара на руднике "Соликамск-3" (СКРУ-3) ПАО "Уралкалий", в результате которого в декабре 2018 года погибли девять человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-Уральского управления Ростехнадзора, причинами аварии, в частности, стали нарушение порядка организации и ведения огневых работ в стволе N4 СКРУ-3, применение оборудования для газопламенной резки с использованием пропана и ручной электродуговой сварки. Речь идет о нарушениях требований закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Градостроительного кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов.

Ведомство полагает, что авария могла произойти из-за применения в качестве материала при креплении ствола двухкомпонентной полиуретановой смолы "Блокпур В", которая, согласно экспертным заключениям, является легковоспламеняемой, сильногорючей и высокотоксичной.

Возгорание произошло, вероятнее всего, от попадания раскаленных частиц металла на вспененный и затвердевший материал податливого слоя крепления ствола "Блокпур В" при производстве несанкционированных огневых работ. Огонь поддерживался за счет горючего материала опалубки (доски, брус), не обработанного противопожарным составом в соответствии с требованиями, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки установлено, что наиболее вероятным очагом возникновения пожара является южная часть восточной выработки горизонта на глубине 363,8 м.

"Акт технического расследования аварии содержит заключение о 21 лице, ответственном за допущенные нарушения обязательных требований. Это работники и должностные лица ФГУП "УС-30", ПАО "Уралкалий", - отметил собеседник агентства.

По результатам техрасследования комиссия предложила способы устранить причины аварии и предупредить подобные происшествия.

По словам представителя пресс-службы, решается вопрос о привлечении к административной ответственности ПАО "Уралкалий", ФГУП "УС-30", а также должностных лиц этих организаций, ответственных за нарушения требований безопасности.

Смертельный пожар на шахте

Утром 22 декабря 2018 года на строящемся четвертом стволе рудника СКРУ-3 "Уралкалия" произошло возгорание. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела удалось обнаружить 23 декабря. Полностью очаги возгорания были ликвидированы к вечеру 23 декабря.

В рамках расследования дела четырем сотрудникам строительно-монтажного управления N680 ФГУП "УС-30" предъявлено обвинение по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек). Первоначально обвинение было предъявлено горным мастерам Андрею Купряшкину и Игорю Чукаеву, начальнику объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрею Артюхину и начальнику участка №5 этого комплекса Максиму Канищеву.

Позднее в этом деле появился пятый фигурант - Святослав Седов, который, по данным СМИ, является инженером по охране труда в "УС-30". Все они в настоящее время находятся под арестом. Дело расследует центральный аппарат СКР.

Действующий рудник СКРУ-3 в настоящее время работает в штатном режиме.

Как сообщалось, подрядчик "Уралкалия" - строительно-монтажное управление N680 ФГУП "УС-30" (Башкирия) - выполнял работы по проекту расширения рудника "Соликамск-3", который предполагает восстановление ранее пройденной части ствола №4 и завершение его строительства. В результате мощности шахты должны вырасти на 600 тысяч тонн. Общая стоимость проекта ранее оценивалась "Уралкалием" в $225 млн.