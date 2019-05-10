Поиск

Доренко похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко будет похоронен 12 мая на Троекуровском кладбище, сообщил "Интерфаксу" в пятницу гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов.

"Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, в 11 утра в траурном зале Троекуровского кладбища", - сказал он.

По словам Мамонтова, после церемонии прощания состоятся похороны журналиста.

В РоссииПутин выразил соболезнования в связи со смертью ДоренкоЧитать подробнее

Сергей Доренко умер накануне. Ему было 59 лет.

Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал по Москве за рулем мотоцикла, он не удержался и упал. Прибывшие на место медики не смогли ему помочь.

Ранее коллеги Доренко сообщали, что он скончался от разрыва аорты.

Президент России Владимир Путин в пятницу выразил соболезнования родным и близким журналиста.

Сергей Доренко Говорит Москва

Новости по теме

Новости

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

"Аэрофлот" снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

"Аэрофлот" снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

В Приамурье рухнул автомобильный мост

Продюсер Mash задержан за подделку документов ради информации о крушении SSJ-100

Продюсер Mash задержан за подделку документов ради информации о крушении SSJ-100

Коллеги Доренко назвали причиной его смерти разрыв аорты

Коллеги Доренко назвали причиной его смерти разрыв аорты

Виновных в лесных пожарах Иркутской области найдут по биллингам сотовых телефонов

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

Участницу Pussy Riot и ее знакомых отпустили из полиции

Коллеги Доренко принесли соболезнования в связи со смертью журналиста

Коллеги Доренко принесли соболезнования в связи со смертью журналиста
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');