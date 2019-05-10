Доренко похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко будет похоронен 12 мая на Троекуровском кладбище, сообщил "Интерфаксу" в пятницу гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов.

"Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, в 11 утра в траурном зале Троекуровского кладбища", - сказал он.

По словам Мамонтова, после церемонии прощания состоятся похороны журналиста.

Сергей Доренко умер накануне. Ему было 59 лет.

Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал по Москве за рулем мотоцикла, он не удержался и упал. Прибывшие на место медики не смогли ему помочь.

Ранее коллеги Доренко сообщали, что он скончался от разрыва аорты.

Президент России Владимир Путин в пятницу выразил соболезнования родным и близким журналиста.