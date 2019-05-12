Врачи сообщили о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве газа под Ростовом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области находится в реанимации, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в больнице.

"Один человек находится в реанимации, второй в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, для жителей обрушенного дома развернут пункт временного размещения на базе Богдановской участковой больницы.

Как сообщалось ранее, взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 воскресенья, в результате два человека погибли и двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.