Три квартиры оказались разрушенными при взрыве газа под Ростовом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Три квартиры разрушены, несколько квартир получили повреждения в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Пострадало семь квартир, из них три разрушены, еще четыре получили повреждения", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 воскресенья, в результате два человека погибли и двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.