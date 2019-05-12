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В Москве в память о Доренко к его родной редакции приносят цветы

В Москве в память о Доренко к его родной редакции приносят цветы
У похоронного дома "Троекурово", где должно было состояться прощание с Сергеем Доренко
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Люди, которые хотели в воскресенье проститься с журналистом Сергеем Доренко, приносят цветы к зданию радиостанции "Говорит Москва", где он работал в последнее время.

"Прощание должно было состояться сегодня в 11:00 на Троекуровском кладбище, но церемония была отменена. Редакция находится по адресу: улица Пятницкая, дом 25, строение 1, вход с улицы Большая Татарская", - сообщает телеграм-канал радиостанции.

Кроме того, как ожидается, в воскресенье в 14:00 в память о Доренко в Москве пройдет мотопробег.

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Как сообщает сайт радиостанции, мотоциклисты проедут по внутренней стороне Садового кольца через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицу, Земляной Вал, переедут через реку по Краснохолмскому мосту, затем развернутся и поедут в обратную сторону. Участники пробега также собираются возложить цветы на месте гибели Доренко.

Церемония прощания с Доренко, намеченная на 12 мая, была отменена полицией в связи с заявлением дочерей журналиста от первого брака, полагающих, что он мог быть отправлен.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, когда возвращался на мотоцикле из поездки в Переславль-Залесский.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

Сергей Доренко Говорит Москва

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