В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.

В прокуратуре пояснили, что речь идет о нарушении бюджетного законодательства при реализации программ по поддержке молодежи, не уточнив, о каких именно нарушениях идет речь.

В ноябре 2018 года свердловский губернатор отстранил от должности Ольгу Глацких после ее высказываний о молодежи. Она, в частности, заявила, что государство молодым людям ничего не должно и не просило их рожать. По итогам проверки она отделалась выговором, но в конце декабря уволилась по собственному желанию.

Также в ноябре 2018 года СК организовал доследственную проверку по информации СМИ о возможном нецелевом расходовании 131 млн рублей, направленных на поддержку одаренной молодежи.