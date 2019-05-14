После декриминализации побоев в РФ на учет в полиции поставили почти 100 тысяч человек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Число россиян, оказавшихся на полицейском учете за дебоши после декриминализации побоев, приближается к 100 тысячам человек.

По данным на 1 января 2019 года на таком учете состоят более 88 тысяч человек, сообщил представитель МВД Юрий Валяев в статье, опубликованной в журнале "Полиция России".

Он утверждает, что декриминализация побоев помогла полиции сконцентрироваться на профилактике подобных преступлений. "Ведь граждане, совершившие данные правонарушения, ставятся на профилактический учет в ОВД, где целенаправленно корректируют их поведение, что является одним из основных инструментов предупреждения тяжких преступлений", - пояснил Валяев.

Он также призвал избирательно подходить к выбору административного наказания для домашних дебоширов, "ведь уплата штрафа обычно ложится на членов семьи "дебошира", что может послужить причиной возникновения новых бытовых конфликтов". В подобных случаях, по его словам, можно было бы применять к виновному арест, исправительные и обязательные работы.

При этом Валяев не стал отрицать, что в отдельных случаях полиция недостаточно серьезно относится к сигналам о фактах домашнего насилия. "Из-за отсутствия системного подхода к изучению материалов проверок порой руководители ОВД необоснованно отказывают в возбуждении уголовного дела. А такие просчеты приводят к тяжким последствиям, которые вызывают широкий общественный резонанс и дискредитируют работу полиции в целом", - отметил Валяев.

Декриминализация домашних побоев в России

По инициативе Верховного суда в середине 2016 года из Уголовного кодекса были исключены побои, нанесенные незнакомому человеку. Наказание за насилие в отношении близких, напротив, ужесточилось. В феврале 2017 года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье. Новые поправки перевели побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Поправки вызвали широкий общественный резонанс. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Россию изменить закон о декриминализации домашнего насилия. По ее словам, этот закон преуменьшает значимость проблемы домашнего насилия и "дает обществу однозначный сигнал о том, что совершение насилия по отношению к близким может быть оправдано и терпимо".