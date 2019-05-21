В Иркутской области депутат задержан пьяным за рулем после лишения прав

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении депутата думы города Нижнеудинск Иркутской области, который был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Депутат думы Нижнеудинского муниципального образования подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 20 апреля текущего года на улице Фурманова в Нижнеудинске сотрудники ДПС остановили автомобиль Lexus RX350 под управлением мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

"При проверке сведений о нарушителе было установлено, что в июне 2018 года он был подвергнут административному наказанию в виде лишения прав на полтора года за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - уточняется в сообщении.

По данным СКР, водителем автомобиля являлся 33-летний житель Нижнеудинска, занимающий должность депутата городской думы четвертого созыва на непостоянной основе.