Поиск

В Иркутской области депутат задержан пьяным за рулем после лишения прав

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении депутата думы города Нижнеудинск Иркутской области, который был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Депутат думы Нижнеудинского муниципального образования подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 20 апреля текущего года на улице Фурманова в Нижнеудинске сотрудники ДПС остановили автомобиль Lexus RX350 под управлением мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

"При проверке сведений о нарушителе было установлено, что в июне 2018 года он был подвергнут административному наказанию в виде лишения прав на полтора года за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - уточняется в сообщении.

По данным СКР, водителем автомобиля являлся 33-летний житель Нижнеудинска, занимающий должность депутата городской думы четвертого созыва на непостоянной основе.

Иркутская область

Новости

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Взрыв в Каире не повлиял на решение России возобновить полеты в Египет

Взрыв в Каире не повлиял на решение России возобновить полеты в Египет

Небензя прокомментировал блокировку обсуждения темы украинского закона о языке

Небензя прокомментировал блокировку обсуждения темы украинского закона о языке

Журналисты "Коммерсанта" обратились к читателям в связи с увольнениями

Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти

Гендиректор "Коммерсанта" отверг связь увольнения сотрудников со статьей о Матвиенко

Что произошло за день: понедельник, 20 мая

Минсельхоз предложил маркировать органические продукты белым листом на зеленом фоне

Усманов заявил, что не знал о решении уволить сотрудников "Коммерсанта"

Усманов заявил, что не знал о решении уволить сотрудников "Коммерсанта"

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');