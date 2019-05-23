Минтруд предложил увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России должен увеличиться на шесть месяцев с 2020 года - с 252 до 258 месяцев, сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается ее повышение на 6 месяцев - с 252 до 258 месяцев", - говорится в сообщении Минтруда.

Повышение пенсионного возраста в прошлом году не затронуло накопительные пенсии - они по-прежнему назначаются с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. В январе 2019 года период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, был определен в 252 месяца.

По данным Росстата, уточнили в Минтруда, численность женщин в возрасте 55 лет составила 1,106 млн, мужчин в возрасте 60 лет - почти 0,916 млн.

"Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни - 16,57 года (для мужчин - ИФ) и 26,29 года (для женщин - ИФ) соответственно", - говорится в сообщении Минтруда.

На основании этих данных эксперты в соответствии с утвержденной правительством методикой рассчитали, что в 2020 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мужчинам и женщинам составит 263 месяца. Чтобы не допустить резкого роста по сравнению с 2019 годом, предлагается увеличить показатель не на 11, а на шесть месяцев, пояснили в Минтруде.

С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании данных Росстата о продолжительности жизни на основании правительственной методики (утверждена 2 июня 2015 года).

Накопительная часть пенсии

Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Это нововведение было принято в 2002 году. В теории предполагалось, что накопительная часть будет возрастать с каждым годом до пенсионного возраста гражданина. В основном эти отчисления должны расти за счет дохода компании, в которой они хранятся.

Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были направлены на текущие выплаты пенсионерам в 2014 году.

Накопительная часть пенсии впервые была заморожена в 2014 году. Это позволило сэкономить средства федерального бюджета за счет сокращения трансферта Пенсионному фонду. До заморозки страховые взносы работодателей на пенсионное обеспечение (по тарифу 22% от зарплат) разделялись на две части: 16% - на формирование страховой пенсии; 6% - на формирование пенсионных накоплений, если гражданин не выбрал только страховую пенсию.

В дальнейшем заморозка пенсионных накоплений продлевалась ежегодно: была продлена на 2015 и 2016 годы.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Поправки продлевали заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. Закон начал действовать с 1 января 2018 года.

В документе отмечалось, что в 2016 году заморозка накопительной части пенсии была продлена до 2019 года включительно. По мнению авторов законопроекта, продление заморозки еще на год позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 млрд рублей.

Повышение пенсионного возраста

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Однако после того, как во многих российских городах прошли митинги против реформы, а рейтинг президента РФ Владимира Путина стал падать, он предложил смягчить законопроект о реформе.

3 октября Путин подписал пакет законов, предусматривающий, в частности, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Повышение будет происходить ежегодно на один год в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год.