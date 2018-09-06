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Число точек продаж с онлайн-кассами превысило 2,2 млн

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Количество точек продаж, использующих контрольно-кассовую технику нового поколения, превысило 2,2 млн, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

"Мы уже отменили девять форм отчетности для кассовых аппаратов. Регистрация кассовых аппаратов теперь в онлайне. Их больше 2,2 млн уже, что в 2 раза выше, чем дореформенный парк кассового оборудования", - сказал Мишустин в интервью "России 24" в кулуарах Московского финансового форума.

"Очень важно, что розница обеляется, мы уже фиксируем, что оборот розницы примерно в два раза вырос с использованием онлайн-ККТ", - отметил он.

В последний раз число онлайн-ККТ раскрывалось в конце июня, в преддверии очередного этапа перехода налогоплательщиков в сфере торговли и общественного питания на использование контрольно-кассовой техники нового поколения (на тот момент их было 2 млн). С 1 июля онлайн-кассы с возможностью передачи налоговым органам информации о расчетах в электронном виде обязаны использовать все организации в сфере торговли и общепита, применяющие ЕНВД, вне зависимости от того, есть ли у них наемные работники; ИП в сфере торговли и общепита, работающие на ЕНВД или патенте и имеющие наемных работников; налогоплательщики в сфере общепита, применяющие общую или упрощенную системы налогообложения, и при наличии наемных работников; организации и ИП (кроме ИП без наемных рабочих) при торговле через торговые автоматы; налогоплательщики, осуществляющие расчеты любыми электронными средствами платежей; налогоплательщики, торгующие на ярмарках, выставках и других территориях отдельными группами непродовольственных товаров по перечню, утвержденному распоряжением правительства.

Руководитель ФНС также прокомментировал дискуссии о взимании налога с самозанятых граждан.

"Это совсем не новый налог. Многие почему-то комментируют, что это новый налог. Это не так, это новый налоговый режим. Если сегодня самозанятые обязаны платить 13%, или 6%, если регистрируются в качестве ИП, то государство сегодня пытается сделать это бремя ниже. Примерно идет разговор о 4% с оборота и о возможности идентификации, не приходя в налоговую службу, с помощью простого мобильного приложения", - сказал Мишустин.

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Теги: ФНС

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