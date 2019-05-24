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ЛГБТ-активист пожаловался ЕСПЧ на насилие в Чечне

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ЛГБТ-активист Максим Лапунов подал жалобу в Европейский суд по правам человека на насильственные действия, которым подвергся в Чечне, сообщил правозащитный центр "Мемориал".

"24 мая юристы правозащитной организации "Комитет против пыток", представляющие интересы уроженца Омской области Максима Лапунова, пострадавшего в результате пыток в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении "Мемориала", распространенном в пятницу.

Заявитель указывает на нарушение четырех статей Европейской конвенции по правам человека: статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 14 (запрещение дискриминации), эта информация приводится в сообщении со ссылкой на "Коммерсантъ".

Лапунов был единственным активистом, лично подавшим заявление в правоохранительные органы о задержании и насилии в здании Управления уголовного розыска в Грозном, отмечают в организации.

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В сентябре 2017 года по заявлению Лапунова была начата доследственная проверка, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Лапунов покинул Россию, опасаясь за свою жизнь.

В Чечне пытки отрицают

В конце января "Российская ЛГБТ-сеть" обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне. В заявлении содержалась просьба провести проверку по фактам незаконного удержания по меньшей мере 14 человек, пыток и убийств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

Тогда пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эту информацию. "Это абсолютная ложь, в которой нет ни доли правды, ни одного процента действительности. Никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации в указанные периоды в Чеченской республике не было и не могло быть", - сказал Каримов "Интерфаксу".

Глава Чечни Рамзан Кадыров также опроверг сообщения о задержании и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике.

ЕСПЧ Максим Лапунов

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