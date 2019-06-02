Виктория Скрипаль опубликовала начало книги о событиях в Солсбери

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала в социальных сетях первую главу книги, посвященной событиям в Солсбери марта 2018 года.

"Ну, с богом сказала я себе и начинаю печатать свой опус. Не судите строго", - обратилась к читателям Скрипаль.

Первая глава книги называется "Беседы с черным котом".

Отравление в Солсбери

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ и его дочь нашли в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в английском городе Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "новичок", эти выводы подтвердила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

В 2006 году Скрипаля признали виновным в госизмене и шпионаже в пользу Британии. В 2010 году он получил президентское помилование и был использован для обмена разведчиками между Россией и США. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.