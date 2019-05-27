Поиск

Участники школьной вечеринки во Владивостоке извинились перед учителями

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Одиннадцатиклассники, участвовавшие в вызвавшей общественный резонанс костюмированной вечеринке выпускников одной из школ Владивостока, попросили прощения у руководства и преподавателей учебного заведения.

"Выпускники извинились передо мной, перед преподавателями. Конечно, я их простила. Они сказали, что осознали, что не ожидали такой реакции. Главное, чтобы они осознали, что подвели школу и педагогов", - сообщила агентству "Интерфакс" директор школы №74 Галина Пугина.

Сейчас нужно не мешать выпускникам сдавать экзамены, добавила она.

Как сообщалось, ранее в соцсетях появились фотографии учеников у здания школы №74 во Владивостоке, сделанные накануне "последнего звонка". Ученики сфотографировались в полицейской форме, а также в шортах на подтяжках и "галстуках-бабочках" на голое тело. Полиция начала проверку. В отношении двух 17-летних учеников 11-го класса составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов).

Минпросвещения РФ ранее осудило "прощальную вечеринку" школьников во Владивостоке.

Владивосток

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Суд по иску Evison о созыве совета директоров "Восточного" назначили на 4 июня

Суд по иску Evison о созыве совета директоров "Восточного" назначили на 4 июня

Минобороны предложило перепроверять здоровье призывников с отсрочкой

"Известия" узнали об обсуждении в правительстве практики приема тары

"Известия" узнали об обсуждении в правительстве практики приема тары

Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России

Что произошло за день: воскресенье, 26 мая

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу "Голос.Дети"

СКР начал проверку после гибели осужденного в ярославской больнице

СКР начал проверку после гибели осужденного в ярославской больнице

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Спасатели локализовали пожар на рыболовном траулере в Приморье

В ОНК заявили, что осужденный за шпионаж Берг не жалуется на условия содержания в СИЗО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');