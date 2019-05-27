Участники школьной вечеринки во Владивостоке извинились перед учителями

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Одиннадцатиклассники, участвовавшие в вызвавшей общественный резонанс костюмированной вечеринке выпускников одной из школ Владивостока, попросили прощения у руководства и преподавателей учебного заведения.

"Выпускники извинились передо мной, перед преподавателями. Конечно, я их простила. Они сказали, что осознали, что не ожидали такой реакции. Главное, чтобы они осознали, что подвели школу и педагогов", - сообщила агентству "Интерфакс" директор школы №74 Галина Пугина.

Сейчас нужно не мешать выпускникам сдавать экзамены, добавила она.

Как сообщалось, ранее в соцсетях появились фотографии учеников у здания школы №74 во Владивостоке, сделанные накануне "последнего звонка". Ученики сфотографировались в полицейской форме, а также в шортах на подтяжках и "галстуках-бабочках" на голое тело. Полиция начала проверку. В отношении двух 17-летних учеников 11-го класса составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов).

Минпросвещения РФ ранее осудило "прощальную вечеринку" школьников во Владивостоке.