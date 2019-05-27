В Минпросвещения сочли исчерпанным конфликт вокруг вечеринки в школе Владивостока

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Историю с вызвавшей общественный резонанс костюмированной вечеринкой выпускников в школе Владивостока можно закрыть, воздержавшись от дальнейших наказаний для ее участников.

"Система образования должна образовывать и просвещать, а не карать", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов, отвечая на вопрос агентства, считают ли в ведомстве конфликт исчерпанным.

В свою очередь, в пресс-службе Минпросвещения России высказали мнение, что карательными мерами ситуации, подобные вечеринке во Владивостоке, не решить.

"Систему воспитания формирует не только школа, это процесс, в котором участвуют родители, те, с кем ребёнок регулярно общается. Не менее важен в этом процессе психологический климат, формирование которого зависит также от всех участников образовательных отношений. Здесь вопрос смыслов, а не вопрос карательных административных мер, которые вряд ли помогут достучаться до ребят в данном конкретном случае", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее в понедельник директор школы №74 Владивостока Галина Пугина сообщила агентству "Интерфакс", что выпускники, устроившие костюмированную вечеринку, попросили прощения у руководства и преподавателей учебного заведения.

"Выпускники извинились передо мной, перед преподавателями. Конечно, я их простила. Они сказали, что осознали, что не ожидали такой реакции. Главное, чтобы они осознали, что подвели школу и педагогов", - сказала Пугина, отметив, что у выпускников впереди ЕГЭ.

Как сообщалось, ранее в соцсетях появились фотографии учеников у здания школы №74 во Владивостоке, сделанные накануне "последнего звонка". Ученики сфотографировались в полицейской форме, а также в шортах на подтяжках и "галстуках-бабочках" на голое тело. Полиция начала проверку.

В отношении двоих 17-летних учеников 11-го класса составлены административные протоколы о незаконном ношении форменной одежды (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ).

Минпросвещения РФ акцию школьников во Владивостоке осудило.