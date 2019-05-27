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Пензенский Минздрав опроверг сообщения о забастовке сотрудников скорой помощи

Пензенский Минздрав опроверг сообщения о забастовке сотрудников скорой помощи
Архивное фото
Фото: Светлана Холявчук, Интерпресс/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Информация о забастовке сотрудников скорой помощи в Пензе не соответствует действительности, заявило в понедельник руководство регионального Минздрава на своем сайте.

"Министерство здравоохранения Пензенской области сообщает, что учреждение работает в штатном режиме. На выезде работают 133 бригады",- сообщает ведомство.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила "Интерфаксу", что "в понедельник в правительство области поступило обращение граждан, в котором обозначены проблемы в работе "скорой помощи". "Ответ будет дан в установленные законом сроки",- сказала Черемушкина.

Как сообщалось ранее со ссылкой на представителя бастующих Павла Кузнецова, утром 138 сотрудников Пензенской областной станции скорой медицинской помощи начали "итальянскую" забастовку.

По его словам, участники акции выступили с открытым заявлением к властям региона, в котором сообщили, что на первом этапе, с 27 мая, "часть фельдшеров выездных бригад будет отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры-анестезиологи - от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога", рассказал Кузнецов.

На втором этапе забастовки, с 10 июня, водители при выходе на линию будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

Бастующие потребовали от руководства региона повысить им зарплату, увеличить количество реанимационных бригад, чтобы обеспечить 20-минутный федеральный норматив приезда медиков к больному.

Итальянская забастовка - форма протеста, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, не отступая них и не выходя за их пределы.

Пенза

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