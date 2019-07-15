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Орловские врачи скорой помощи объявили "итальянскую забастовку"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники орловской станции скорой помощи в понедельник начали "итальянскую забастовку", сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "Действие" Дмитрий Серегин.

"С 15 июля мы уходим на одну ставку и отказываемся от переработок, это минимум что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к нашей беде", - сказал он.

Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность. При этом заработная плата осталась на том же уровне.

В дело включилась прокуратура, которая встала на сторону врачей, подтвердив, что их права были нарушены, и что при реорганизации службы скорой сотрудники лишились примерно четверти положенного им оклада.

В профсоюзе пояснили, что ждут окончания проверок и по этой причине пока не стали отказываться от выездов в неукомплектованных бригадах, однако готовы пойти и на это.

Орел

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