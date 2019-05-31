Кузен участницы шоу "Голос.Дети" потребовал проверить Алсу на причастность к накрутке голосов

Он обратился в полицию, чтобы та возбудила уголовное дело

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция начала проверку по заявлению Ильгиза Валеева, который просит возбудить уголовное дело по факту накрутки голосов на шоу "Голос.Дети" и проверить причастность к этому певицу Алсу и ее супуга Яна Абрамова, сообщил "Интерфаксу" адвокат заявителя Искандер Фахретдинов.

"В заявлении мой доверитель просит полицию провести проверку, возбудить уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, а также дать оценку действиям Абрамовой Алсу и Абрамова Яна на предмет их причастности к совершению преступления", - сказал адвокат.

В заявлении, копией которого располагает "Интерфакс", Валеев, являющийся двоюродным братом участницы шоу "Голос" Рушаны Валеевой, указывает, что после просмотра 24 апреля телепередачи "Голос. Дети", где по результатам всенародного голосования победила дочь Алсу и Яна Абрамовых Микелла, он не согласился с результатом, "посчитав, что победа была куплена". 16 мая официально были опубликованы результаты проверки компании Group-IB, согласно которым результаты голосования в конкурсе были накручены, а Первый канал аннулировал результаты голосования.

"В настоящее время проверка уже начата. Я думаю, что полиция опросит руководство Первого канала, Алсу и Яна Абрамовых, а также истребует экспертизу Group IB", - уточнил адвокат. Он пояснил, что доследственная проверка может занять от 10 суток до месяца.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Скандальный финал

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о решении проверить результаты голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Почти две трети россиян (61%) из тех, кто смотрел шоу "Голос. Дети", сочли объявленные итоги конкурса необъективными, показал опрос ВЦИОМ.

Накрутку обнаружили

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале "Голос. Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений; телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал 24 мая показал спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов.

В эфире спецвыпуска гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь Алсу Микелу Абрамову.