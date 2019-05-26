Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу "Голос.Дети"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова впервые высказалась об итогах шоу "Голос.Дети".

В своем инстаграме она поблагодарила друзей и подписчиков за поддержку, а организаторов конкурса - за возможность выступить. "Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!", - написала Абрамова.

"У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!", - отметила девушка.

Она поздравила других участников конкурса с победой. "Команда Голос.Дети 6, вместе мы - сила!", - написала Абрамова.

Скандал на конкурсе

Финал шоу "Голос.Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Почти две трети россиян (61%) из тех, кто смотрел шоу "Голос.Дети", сочли объявленные итоги конкурса необъективными, показал опрос ВЦИОМ.

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале "Голос.Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений; телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Также он объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск "Голос.Дети" с участием всех финалистов.

После этого певица Алсу в прямом эфире радиостанции "Серебряный дождь" сообщила, что "ее дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры".

24 мая Микелла Абрамова не приняла участие в спецвыпуске шоу. Между тем, в минувшую пятницу гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса, включая и дочь Алсу.