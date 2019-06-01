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Мэрия Дзержинска опровергла сообщения об эвакуации ТЦ и жилых домов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти Дзержинска, где в субботу днем произошли взрывы на оборонном заводе, призывают жителей полагаться только на достоверную информацию о ЧП, которую распространяют администрация Дзержинска и правительство Нижегородской области.

"Торговые центры проверяют, но не эвакуируют. Все сообщения ложные", - заявили в пресс-службе мэрии города агентству "Интерфакс".

Собеседник агентства также опроверг распространившиеся в социальных сетях и местных СМИ данные об эвакуации жителей домов, которые расположены близко к предприятию.

Администрация города сообщает, что открыта "горячая линия " по номеру единой диспетчерской службы, где жители могут получить сведения о происшествии на ГосНИИ "Кристалл".

В субботу в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли взрывы. За медицинской помощью обратились 79 человек.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорация "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Дзержинск Нижегородская область

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