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К медикам после взрыва в Дзержинске обратились 89 человек

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В медучреждения после взрыва на оборонном заводе "Кристалл" в Дзержинске обратились 89 человек, сообщает в воскресенье Минздрав России.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, из них 44 работника предприятия и 45 жителей города. Таковы данные по состоянию на 9:00 2 июня, отметили в министерстве.

В Минздраве сообщили, что на стационарном лечении остаются 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. Состояние госпитализированных стабильное, с улучшением.

Более тысячи разбитых окон

Между тем власти Дзержинска продолжают собирать информацию от местных жителей об имущественном ущербе, полученном в результате ЧП на заводе. В администрации города "Интерфаксу" рассказали, что основной ущерб ограничился выбитыми стеклами и поврежденными дверьми. Взрывная волна разбила 900 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах выбиты 228 окон, в 32 школах - 30 окон. Восстановительные работы начались еще со вчерашнего вечера, коммуникации нигде не повреждены.

"Удивительно, что пострадали объекты в разных частях Дзержинска: как те, которые расположены относительно близко к территории ГосНИИ - в западной части города, так и те, что находятся в отдалении", - добавил представитель пресс-службы.

В четырех школах города, где 3 июня пройдет ЕГЭ, в большей степени все восстановлено. По словам собеседника агентства, экзамены там проводить можно.

Власти обещают, что в ближайшее время население получит "четкий алгоритм действий" в виде инструкции о том, кому и как нужно сообщать о своем ущербе. "Будут развешены объявления на подъездах домов с телефонами управляющих компаний, где собираются все сведения, которые будут переданы властям. Также будут уведомления в городских сообществах в социальных сетях. Тем, чье имущество пострадало, помогут в восстановлении, не деньгами", - подчеркнул представитель мэрии.

В воскресенье местные власти будут объезжать территории города, заниматься сбором данных об оценке ущерба. Как отметил представитель пресс-службы, будет создана рабочая группа, которая займется обследованием промышленной зоны, которая находится недалеко от территории завода.

По его словам, в восстановительных работах задействованы много волонтеров, а также неравнодушных жителей.

ЧП в Дзержинске

Днем 1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в городе Дзержинск (Нижегородская область) произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар.

По данным МЧС, площадь пожара на оборонном заводе составила 800 квадратных метров.

От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях. Пострадали здания около 70 детсадов и 31 школы.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Как рассказал в субботу "Интерфаксу" представитель предприятия, в государственном научно-исследовательском институте было выявлено систематическое нарушение промышленной безопасности. По его словам, за это на заводе накануне ЧП был отстранен от работы генеральный директор.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Дзержинск Нижегородская область Минздрав

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