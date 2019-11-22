Госдеп сообщил о попытках договориться с Египтом по отказу от закупок Су-35 у РФ

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - США и Египет обсуждают возможные последствия закупок Каиром российских истребителей Су-35, сообщил высокопоставленный чиновник госдепартамента в ходе брифинга.

"Египет, безусловно, остро осознает, что произошло в Турции. Египет, безусловно, четко определил свои требования к самообороне (...) Тем не менее, мы работаем с ними, чтобы удовлетворить их требования, но также были очень прозрачны с ними в том, что, если они хотят приобрести важную российскую оборонную платформу, такую как "Сухой-35" или Су-35, это ставит их под угрозу санкций, и это ставит их под угрозу того, что они уйдут на второй план в соображениях безопасности в регионе", - заявил он.

По его словам, США работает с Египтом над решением этого вопроса.

"Мы еще не полностью примирили позиции, но они остро осознают, что они подвергаются риску", - отметил высокопоставленный сотрудник госдепа.

Он добавил, что есть и другие государства, которые просили Каир "не отменять весь прогресс, достигнутый за последние годы".

"И поэтому это не просто забота США, есть и другие государства, которые также обращаются к Каиру по этому вопросу", - заключил чиновник, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер 18 ноября заявил, что Египет в случае покупки российских истребителей Су-35С может столкнуться с санкциями со стороны США, а также поставит под угрозу возможность приобретения американской военной техники.

Ранее в ноябре газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что в Каир было направлено послание от имени госсекретаря США Майка Помпео и шефа Пентагона Марка Эспера, в котором говорилось, что "крупные новые оружейные сделки с Россией, как минимум, осложнят будущие оборонные соглашения США с Египтом".

В нем также говорилось об угрозе санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), целью которого является воспрепятствование сделкам других стран с Россией в области военно-технического сотрудничества.

В марте в "Рособоронэкспорте" заявили, что контракта на поставку Су-35 Египту нет.