Поиск

Мэр Дзержинска исключил гибель людей в результате ЧП на оборонном заводе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава Дзержинска (Нижегородская область) Иван Носков призвал местных жителей полагаться на достоверную информацию об отсутствии погибших в результате ЧП на ГоСНИИ "Кристалл".

"Со стопроцентной уверенностью заявляю: погибших нет. Мы обследовали каждый сантиметр, проверили все списки тех, кто заходил через проходную, а там достаточно серьезный пропускной пункт", - сказал Носков в эфире местного телевидения.

Он также обратил внимание на то, что сразу после ЧП поступило более 20 звонков о якобы минировании торговых центров. "Сообщали ложную информацию. Мы проанализируем каждый случай", - добавил мэр.

В РоссииЧисло пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116 человекЧитать подробнее

Ранее во вторник член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич сообщил, что направит в Генпрокуратуру РФ обращение по поводу распространения в социальных сетях ложной информации после ЧП на оборонном заводе в Дзержинске.

"Нижегородские власти постоянно снабжали журналистов официальной информацией, что во многом позволило избежать паники среди местного населения, угроза которой была вполне реальной. И ее пытались создать - сознательно и вполне себе рукотворно. Чего только не писали в соцсетях", - пишет на своей странице в фейсбуке Малькевич, который возглавляет комиссию ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Он перечислил, в частности, посты пользователей о 200 погибших, о том, что началась эвакуация, о теракте.

Взрыв на оборонном заводе

1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

По последним данным регионального минздрава, в больницы Дзержинска после взрывов обратились 89 человек. Госпитализировано 18 человек: 17 пациентов находятся на лечении в Больнице скорой медицинской помощи Дзержинска, один - в госпитале ветеранов войн.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорация "Ростех", Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Нижегородская область Дзержинск

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"

"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"

В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря

В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря
ПМЭФ-2019

ПМЭФ пройдет при аномальной для Петербурга 30-градусной жаре

Попытка блокировки Telegram

"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей

"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей

"Аэрофлот" распространил безбагажные тарифы на среднемагистральные рейсы

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

"Коммерсантъ" объяснил исчезновение с сайта статьи о поставках Су-35 в Египет

"Коммерсантъ" объяснил исчезновение с сайта статьи о поставках Су-35 в Египет

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Песков переадресовал вопрос о ключах шифрования "Яндекса" в ФСБ и правительство

Рогозин пообещал президенту возможность руководить страной через "Государево око"

Рогозин пообещал президенту возможность руководить страной через "Государево око"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');