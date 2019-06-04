Мэр Дзержинска исключил гибель людей в результате ЧП на оборонном заводе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава Дзержинска (Нижегородская область) Иван Носков призвал местных жителей полагаться на достоверную информацию об отсутствии погибших в результате ЧП на ГоСНИИ "Кристалл".

"Со стопроцентной уверенностью заявляю: погибших нет. Мы обследовали каждый сантиметр, проверили все списки тех, кто заходил через проходную, а там достаточно серьезный пропускной пункт", - сказал Носков в эфире местного телевидения.

Он также обратил внимание на то, что сразу после ЧП поступило более 20 звонков о якобы минировании торговых центров. "Сообщали ложную информацию. Мы проанализируем каждый случай", - добавил мэр.

Ранее во вторник член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич сообщил, что направит в Генпрокуратуру РФ обращение по поводу распространения в социальных сетях ложной информации после ЧП на оборонном заводе в Дзержинске.

"Нижегородские власти постоянно снабжали журналистов официальной информацией, что во многом позволило избежать паники среди местного населения, угроза которой была вполне реальной. И ее пытались создать - сознательно и вполне себе рукотворно. Чего только не писали в соцсетях", - пишет на своей странице в фейсбуке Малькевич, который возглавляет комиссию ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Он перечислил, в частности, посты пользователей о 200 погибших, о том, что началась эвакуация, о теракте.

Взрыв на оборонном заводе

1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

По последним данным регионального минздрава, в больницы Дзержинска после взрывов обратились 89 человек. Госпитализировано 18 человек: 17 пациентов находятся на лечении в Больнице скорой медицинской помощи Дзержинска, один - в госпитале ветеранов войн.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".