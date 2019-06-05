Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Туве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,5 зарегистрирован в 130 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 17:51 мск во вторник (21:51 по местному времени), имел координаты 51.13 градуса северной широты и 92.82 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,6 балла по шкале MSK-64.

По данным ГУ МЧС России по региону, землетрясение произошло в 20 км северо-восточнее села Чаа-Суур.

Деятельность объектов инфраструктуры не нарушена, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.