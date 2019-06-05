Поиск

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Туве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,5 зарегистрирован в 130 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 17:51 мск во вторник (21:51 по местному времени), имел координаты 51.13 градуса северной широты и 92.82 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,6 балла по шкале MSK-64.

По данным ГУ МЧС России по региону, землетрясение произошло в 20 км северо-восточнее села Чаа-Суур.

Деятельность объектов инфраструктуры не нарушена, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Тува

Новости по теме

Новости

В РПЦ заявили, что пока не готовы принять папу римского в Москве

В РПЦ заявили, что пока не готовы принять папу римского в Москве

"Мемориал" потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса

Что произошло за день: вторник, 4 июня

Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс

"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"

"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"

Мэр Дзержинска исключил гибель людей в результате ЧП на оборонном заводе

В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря

В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря
ПМЭФ-2019

ПМЭФ пройдет при аномальной для Петербурга 30-градусной жаре

Попытка блокировки Telegram

"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей

"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей

"Аэрофлот" распространил безбагажные тарифы на среднемагистральные рейсы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');