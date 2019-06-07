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Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой вылета SSJ 100 из Екатеринбурга

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пассажиры в пятницу ждали вылета SSJ 100 авиакомпании "Ямал" из Екатеринбурга в Новый Уренгой почти шесть часов из-за технической неисправности воздушного судна, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Свердловской области.

На рейс были зарегистрированы 36 пассажиров, в том числе один ребенок. Самолет должен был вылететь по расписанию в 8:25 по местному времени, но фактически вылетел был совершен в 14:11, говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании.

Ранее в пресс-службе авиакомпании агентству "Интерфакс" уточнили, что вылет задерживается из-за сбоя компьютера.

Superjet Ямал

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