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Завершается основная волна ЕГЭ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Выпускники российских школ напишут в четверг последние "общие" ЕГЭ основной волны единых госэкзаменов этого года - информатику и биологию.

Заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали 139 тысяч человек, в том числе 136 тысяч выпускников текущего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора. Экзамены пройдут в 2956 пунктах проведения экзамена (ППЭ) в России и за рубежом.

Экзаменационная работа по биологии состоит из 28 заданий, на ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) планируют сдавать почти 90 тысяч участников, из них 88 тысяч - выпускники текущего года, отмечают в пресс-службе. Для проведения экзамена будет задействовано 2567 пунктов проведения экзамена.

Экзаменационная работа по информатике состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.

Свои результаты участники обоих экзаменов узнают не позднее 27 июня.

Информатика и биология - последние массовые экзамены основной волны ЕГЭ-2019. После них предусмотрены резервные дни, в которые написать экзамены смогут, а частности, те, у кого есть право на пересдачу, у кого два выбранных экзамена проходили в один день и др. Резервные дни заканчиваются 1 июля.

ЕГЭ-2019

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