Выпуски "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК с лозунгом "Я/Мы Иван Голунов" выставили на продажу за 22 тыс. рублей

Одну из трех газет можно купить на "Авито" дешевле - за 3500 или даже 1000 рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Выпуски деловых изданий "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК, которые 10 июня вышли с первыми полосами в едином стиле в поддержку журналиста Ивана Голунова, начали перепродавать на сервисе "Авито". Один из продавцов выставил три газеты на продажу за 22 тысячи рублей.

Отдельно РБК можно купить за 3500 рублей, выпуск "Коммерсанта" продают за 1000 рублей.

Роман, который выставил все три газеты за 15 тысяч рублей, заявил "Афише Daily", что таким образом хочет распространить информацию о деле Голунова, а не заработать. "Если кто‑то купит газеты — я переведу деньги в поддержку Ивана", — пообещал он.

"Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК впервые в истории оформили первые полосы в едином стиле. Они разместили там слоган "Я/Мы Иван Голунов" и опубликовали заявление в поддержку журналиста. Они назвали доказательства его вины неубедительными и потребовали проверить действия сотрудников МВД, которые его задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Продавцы прессы в Петербурге утром в понедельник отмечали ажиотажный спрос на эти газеты. В Москве и Петербурге к полудню раскупили весь тираж всех трех изданий.