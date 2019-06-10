Поиск

Выпуски "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК с лозунгом "Я/Мы Иван Голунов" выставили на продажу за 22 тыс. рублей

Одну из трех газет можно купить на "Авито" дешевле - за 3500 или даже 1000 рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Выпуски деловых изданий "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК, которые 10 июня вышли с первыми полосами в едином стиле в поддержку журналиста Ивана Голунова, начали перепродавать на сервисе "Авито". Один из продавцов выставил три газеты на продажу за 22 тысячи рублей.

Отдельно РБК можно купить за 3500 рублей, выпуск "Коммерсанта" продают за 1000 рублей.

Роман, который выставил все три газеты за 15 тысяч рублей, заявил "Афише Daily", что таким образом хочет распространить информацию о деле Голунова, а не заработать. "Если кто‑то купит газеты — я переведу деньги в поддержку Ивана", — пообещал он.

"Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК впервые в истории оформили первые полосы в едином стиле. Они разместили там слоган "Я/Мы Иван Голунов" и опубликовали заявление в поддержку журналиста. Они назвали доказательства его вины неубедительными и потребовали проверить действия сотрудников МВД, которые его задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Продавцы прессы в Петербурге утром в понедельник отмечали ажиотажный спрос на эти газеты. В Москве и Петербурге к полудню раскупили весь тираж всех трех изданий.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

5
Иван Голунов Москва МВД Медуза Ведомости Коммерсантъ РБК

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ

Тема Ивана Голунова набрала больше упоминаний, чем любой отдельный инфоповод на ПМЭФ

Москалькова предложила Путину вернуть в УПК норму, существовавшую до 1937 года

Москалькова предложила Путину вернуть в УПК норму, существовавшую до 1937 года
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Замдиректора ФСИН назвал Голунова "образцовым арестантом"

Правительство предложило отменить штрафы для госорганизаций

Главред "Сноба" сообщила о разгроме редакции журнала неизвестным

Главред "Сноба" сообщила о разгроме редакции журнала неизвестным

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле ждут реакции Генпрокуратуры на сообщения о нарушениях при задержании Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Кремль не стал комментировать возможность отставок в МВД в связи с делом Голунова

Кремль не стал комментировать возможность отставок в МВД в связи с делом Голунова
Дело Вячеслава Гайзера

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Замминистра связи упрекнул журналистов в недостаточной поддержке Вышинского

Замминистра связи упрекнул журналистов в недостаточной поддержке Вышинского
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');