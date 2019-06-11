Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Командорских островов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 произошедшее возле Командорских островов, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в ночь на вторник по местному времени в акватории Тихого океана на глубине 17,6 км. Его эпицентр находился примерно в 210 км юго-восточнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края)", - сказал представитель РАН.

Энергетический класс землетрясения составил 11,7.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.